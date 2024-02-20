Лавриненко Иван Никитович
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Коротоякский уезд с.Осадчее
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Лавриненко Никита Иванович
Мать: ?
Россия Воронежская губ.,Коротоякский уезд с.Осадчее
Военная награда
06.08.1943
Приказ 29 сд Степн.фр. № 8/н о награждении медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-2151
Военная награда
17.06.1945
Приказ ВС 29 сд Степн.фр. о награждении орденом «Красной звезды»
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-4713
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно