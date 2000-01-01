Вшивцева Дарья Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вшивцев Лаврентий Евсигнеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Евсей Ионович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вшивцев Давыд Евсигнеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Евсей Ионович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Вшивцев Елесей Евсигнеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Евсей Ионович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Вшивцев Евсей Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Конопли (Коноплевский)
Смерть
После 1795