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Вшивцева Дарья Михеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Вшивцев Лаврентий Евсигнеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Евсей Ионович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Вшивцев Давыд Евсигнеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Евсей Ионович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Вшивцев Елесей Евсигнеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Евсей Ионович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Вшивцев Яков Евсигнеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Евсей Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Евсей Ионович

Место жительства
Неизвестно
д. Конопли (Коноплевский)
Смерть
После 1795
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