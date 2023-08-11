Бултуков Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
Дата смерти2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1985
Дочь: Красных (Бугаева) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Бултукова (Яковлева) Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
07.10.1988
Дочь: Бултукова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Бултукова (Яковлева) Валентина Константиновна
Смерть
2005
Омский, Омский муниципальный район, Омская область