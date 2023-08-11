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Бултуков Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бултукова (Яковлева) Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
20.01.1985

Дочь: Красных (Бугаева) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Бултукова (Яковлева) Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
07.10.1988

Дочь: Бултукова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Бултукова (Яковлева) Валентина Константиновна

Смерть
2005
Омский, Омский муниципальный район, Омская область

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