Бакин Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1969
Дата смерти09.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1969
Отец: Бакин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулёмина Елена
Рождение ребёнка
06.05.1992
Мать ребёнка: Кулёмина Елена
пгт Аркуль. Нолинский район. Кировской области.
Рождение ребёнка
07.10.2003
Дочь: Бакина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Кулёмина Елена
пгт Аркуль. Нолинский район. Кировской области.
Смерть
09.07.2018
пгт Аркуль. Нолинский район. Кировской области.