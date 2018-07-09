Бакин Михаил Яковлевич 30.06.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бакин Михаил Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1969

Дата смерти

09.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1969

Отец: Бакин Яков

Мать: Веприкова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулёмина Елена

Рождение ребёнка
06.05.1992

Сын: Бакин Артём Михайлович

Мать ребёнка: Кулёмина Елена

пгт Аркуль. Нолинский район. Кировской области.
Рождение ребёнка
07.10.2003

Дочь: Бакина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Кулёмина Елена

пгт Аркуль. Нолинский район. Кировской области.
Смерть
09.07.2018
пгт Аркуль. Нолинский район. Кировской области.

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