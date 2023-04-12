Марья Кузьмина
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранов Иван Кузьмин
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Илья Иванов
Отец ребёнка: Баранов Иван Кузьмин
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно