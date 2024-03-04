Балакина (Зайчикова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайчикова Галина Александровна
Отец ребёнка: Зайчиков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайчиков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Зайчиков Александр Иванович