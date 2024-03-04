Балакина (Зайчикова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина (Зайчикова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

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Муж

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайчиков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайчикова Галина Александровна

Отец ребёнка: Зайчиков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Зайчиков Александр Иванович

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