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(Пузанова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1900 ст.

Дата смерти

14.05.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1900 ст.

Отец: Пузанов Сергей Никитович

Мать: Пузанова (Овсянникова) Надежда Александровна

Тульская губерния, плёнка 2038695, стр. 819
Крещение
13.03.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Алексей Иванов Смирнова; Ефремовская мещанка вдова Надежда Николаева Рыбочькина.
Смерть
14.05.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038695, стр. 859. Умерла в возрасте 2 месяцев от слабости.

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