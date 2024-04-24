(Пузанова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1900 ст.
Дата смерти14.05.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1900 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038695, стр. 819
Крещение
13.03.1900 ст.
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Алексей Иванов Смирнова; Ефремовская мещанка вдова Надежда Николаева Рыбочькина.
Смерть
14.05.1900 ст.
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038695, стр. 859. Умерла в возрасте 2 месяцев от слабости.