Подкорытова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798 ст.
Сын: Подкорытов Александр Кирилов
Отец ребёнка: Подкорытов Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: (Подкорытова) Авдотья Кирилова
Отец ребёнка: Подкорытов Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: (Подкорытова) Мария Кирилова
Отец ребёнка: Подкорытов Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
1806 ст.
Отец ребёнка: Подкорытов Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Подкорытова) Наталья Кирилова
Отец ребёнка: Подкорытов Кирилл Михайлов
Смерть
Неизвестно