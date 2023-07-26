Подкорытова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Кирилл Михайлов

Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Подкорытов Александр Кирилов

Отец ребёнка: Подкорытов Кирилл Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: (Подкорытова) Авдотья Кирилова

Отец ребёнка: Подкорытов Кирилл Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: (Подкорытова) Мария Кирилова

Отец ребёнка: Подкорытов Кирилл Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Подкорытов Фёдор Кирилов

Отец ребёнка: Подкорытов Кирилл Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Подкорытова) Наталья Кирилова

Отец ребёнка: Подкорытов Кирилл Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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