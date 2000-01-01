Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 09.10.1858 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Елена Семенова
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ольга Семенова
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анфия Семенова
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Смерть
До 09.10.1858 ст.