Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 09.10.1858 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Елена Семенова

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ольга Семенова

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анфия Семенова

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Смерть
До 09.10.1858 ст.
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