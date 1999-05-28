Ларионова (Федорова) Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1933
Дата смерти28.05.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1956
Дочь: Королева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Ларионов Петр Нестерович
Рождение ребёнка
18.10.1966
Сын: Ларионов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Ларионов Петр Нестерович
Рождение ребёнка
26.02.?
Дочь: Карасева Ирина Петровна
Отец ребёнка: Ларионов Петр Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Александр Петрович
Отец ребёнка: Ларионов Петр Нестерович
Смерть
28.05.1999
поселок Солнечный, Кемеровская область