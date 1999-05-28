Ларионова (Федорова) Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Федорова) Феодосия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1933

Дата смерти

28.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1956

Дочь: Королева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Ларионов Петр Нестерович

Рождение ребёнка
18.10.1966

Сын: Ларионов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Ларионов Петр Нестерович

Рождение ребёнка
26.02.?

Дочь: Карасева Ирина Петровна

Отец ребёнка: Ларионов Петр Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Александр Петрович

Отец ребёнка: Ларионов Петр Нестерович

Смерть
28.05.1999
поселок Солнечный, Кемеровская область
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