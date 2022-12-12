Талдыкина (Клинникова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1913 ст.
Сын: Талдыкин Михаил Данилович
Отец ребёнка: Талдыкин Даниил Васильевич
Рождение ребёнка
11.05.1916 ст.
Дочь: Талдыкина Александра Даниловна
Отец ребёнка: Талдыкин Даниил Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1918
Дочь: Талдыкина Мария Даниловна
Отец ребёнка: Талдыкин Даниил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно