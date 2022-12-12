Талдыкина (Клинникова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Клинникова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1913 ст.

Сын: Талдыкин Михаил Данилович

Отец ребёнка: Талдыкин Даниил Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.05.1916 ст.

Дочь: Талдыкина Александра Даниловна

Отец ребёнка: Талдыкин Даниил Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1918

Дочь: Талдыкина Мария Даниловна

Отец ребёнка: Талдыкин Даниил Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Даниил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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