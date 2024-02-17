Нищета (НищетаКузьменко) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти2001
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Кузьменко Степан Спиридонович
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1939
Отец ребёнка: Нищета Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Митрофановна
Отец ребёнка: Нищета Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нищета Митрофан Иванович
Смерть
2001