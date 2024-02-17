Нищета (НищетаКузьменко) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нищета (НищетаКузьменко) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Кузьменко Степан Спиридонович

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1939

Сын: Нищета Петр Митрофанович

Отец ребёнка: Нищета Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Митрофановна

Отец ребёнка: Нищета Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нищета Митрофан Иванович

Смерть
2001
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