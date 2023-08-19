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Наталья Андреевна

Место рождения

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Осип Тимофеевич

Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Торопов Афонасий Осипович

Отец ребёнка: Торопов Осип Тимофеевич

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
примерно
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Торопов Василий Осипович

Отец ребёнка: Торопов Осип Тимофеевич

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Торопов Андрей Осипович

Отец ребёнка: Торопов Осип Тимофеевич

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Смерть
Неизвестно

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