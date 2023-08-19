Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863 ст.
Сын: Торопов Афонасий Осипович
Отец ребёнка: Торопов Осип Тимофеевич
примерно
Рождение ребёнка
1866 ст.
Отец ребёнка: Торопов Осип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1876 ст.
Отец ребёнка: Торопов Осип Тимофеевич
Смерть
Неизвестно