Степаненко Александр Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Александр Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко Галина Алеучандрлвна

Мать ребёнка: Клеменко Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаненко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Клеменко Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клеменко Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно

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