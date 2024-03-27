Досаева Катима Изаметдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Досаева Катима Изаметдиновна

Место рождения

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Досаев Фаттях Жамалович

Отец ребёнка: Досаев Жамаль Саляхович

д.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
27.06.1927

Сын: Досаев Ахмят Жамал Улы

Отец ребёнка: Досаев Жамаль Саляхович

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Досаев Жамаль Саляхович

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Досаев Мохаммят Жамалович

Отец ребёнка: Досаев Жамаль Саляхович

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Досаев Гайфетдин Жамалович

Отец ребёнка: Досаев Жамаль Саляхович

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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