Досаева Катима Изаметдиновна
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Досаев Жамаль Саляхович
д.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
27.06.1927
Отец ребёнка: Досаев Жамаль Саляхович
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Досаев Жамаль Саляхович
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Досаев Мохаммят Жамалович
Отец ребёнка: Досаев Жамаль Саляхович
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Досаев Гайфетдин Жамалович
Отец ребёнка: Досаев Жамаль Саляхович
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно