Климук Иван Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.
Отец: Климук Николай Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1863 ст.
Жена: Климук Ефимия Степановна
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху было 20 лет | Невесте было 20 лет
Рождение ребёнка
26.08.1864 ст.
Дочь: Климук Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Климук Ефимия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климук Ефимия Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно