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Климук Иван Николаевич

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.

Отец: Климук Николай Григорьевич

Мать: не указана

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
08.10.1863 ст.

Жена: Климук Ефимия Степановна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху было 20 лет | Невесте было 20 лет
Рождение ребёнка
26.08.1864 ст.

Дочь: Климук Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Климук Ефимия Степановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климук Роман Иванович

Мать ребёнка: Климук Ефимия Степановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
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