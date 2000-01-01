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Коршак Каленник Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

23.01.1800

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Коршак Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Коршак Стефан Прокопов

Мать ребёнка: Коршак Марья Мартинова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Коршак Кирей Прокопов

Мать ребёнка: Коршак Марья Мартинова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Коршак Каленник Прокопов

Мать ребёнка: Коршак Марья Мартинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршак Марья Мартинова

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
23.01.1800
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