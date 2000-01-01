Коршак Каленник Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти23.01.1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Коршак Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Коршак Марья Мартинова
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Коршак Марья Мартинова
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Коршак Марья Мартинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коршак Марья Мартинова
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
23.01.1800