Тищенко Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения30.03.1903
Дата смерти16.01.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1903
Отец: Тищенко Иван
Мать: Тищенко ?
Рождение ребёнка
13.08.1938
Сын: Тищенко Евгений
Мать ребёнка: Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
18.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ошерова Надежда
Мать ребёнка: Елизавета Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
завод «Красный Аксай»
Смерть
16.01.1977