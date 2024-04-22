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Тищенко Алексей Иванович

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Место рождения

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.03.1903

Дата смерти

16.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1903

Отец: Тищенко Иван

Мать: Тищенко ?

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1938

Сын: Тищенко Евгений

Мать ребёнка: Елизавета Александровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета Александровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ошерова Надежда

Мать ребёнка: Елизавета Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
завод «Красный Аксай»
Смерть
16.01.1977
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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