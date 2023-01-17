Хайруллина Миннирауза Набиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина Миннирауза Набиулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.

Сын: Ахметзаки Мухамметгарипович

Отец ребёнка: Яушев Мухамметгариф Зигангирович

Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яушев Мухамметгариф Зигангирович

Смерть
Неизвестно
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