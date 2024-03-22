Зайцев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти02.04.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Зайцев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
26.12.1923
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Полина Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Зайцева Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Надежда Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.1938
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край