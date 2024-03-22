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Зайцев Иван Петрович

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

02.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Зайцев Петр Васильевич

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.12.1923

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Надежда Яковлевна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Полина Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Надежда Яковлевна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Зайцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Надежда Яковлевна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Надежда Яковлевна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Надежда Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.04.1938
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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