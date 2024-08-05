Бутаков Прохор
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Бутаков ?
Место жительства
С 1781
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бутаков Абросим Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Бутаков Кирилл Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Бутаков Богдан Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1809
Кривое, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно