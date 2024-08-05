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Бутаков Прохор

Место рождения

Сагаи, Каменский округ, Сибирский край

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Бутаков ?

Мать: Бутакова (Арапова) Анна Степановна

Сагаи, Каменский округ, Сибирский край
Место жительства
С 1781
Береговое, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бутаков Абросим Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Береговое, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1793

Сын: Бутаков Кирилл Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Береговое, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1795

Сын: Бутаков Богдан Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Береговое, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1809
Кривое, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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