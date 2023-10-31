Мотовилова (Багина) Анфиса
Место рожденияСССР
Дата рождения21.08.1933
Дата смерти?.02.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1933
Мать: Багина Клавдия
СССР
Рождение ребёнка
27.09.1959
Сын: Мотовилов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Мотовилов Иван Евстегнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Мария
Отец ребёнка: Мотовилов Иван Евстегнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотовилов Владислав
Отец ребёнка: Мотовилов Иван Евстегнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубнова Ольга
Отец ребёнка: Мотовилов Иван Евстегнеевич
Смерть
?.02.1985
Новочерноярка, Павлодарский район, Павлодарская область