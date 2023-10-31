Мотовилова (Багина) Анфиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотовилова (Багина) Анфиса

Место рождения

СССР

Дата рождения

21.08.1933

Дата смерти

?.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1933

Отец: не указан

Мать: Багина Клавдия

СССР
Рождение ребёнка
27.09.1959

Сын: Мотовилов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Мотовилов Иван Евстегнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Мария

Отец ребёнка: Мотовилов Иван Евстегнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотовилов Владислав

Отец ребёнка: Мотовилов Иван Евстегнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубнова Ольга

Отец ребёнка: Мотовилов Иван Евстегнеевич

Смерть
?.02.1985
Новочерноярка, Павлодарский район, Павлодарская область
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