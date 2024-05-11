Муллагалеева (Колобкова) Татьяна Валерьевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1989 по ?.06.1999
МАОУ Школа №10. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2000 по ?.06.2004
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Факультет: Экономики и управления. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Рождение ребёнка
19.08.2010
Дочь: Муллагалеева Софья Антоновна
Отец ребёнка: Муллагалеев Антон Анварович
Рождение ребёнка
08.09.2018
Сын: Муллагалеев Мирон Антонович
Отец ребёнка: Муллагалеев Антон Анварович