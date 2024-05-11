Муллагалеева (Колобкова) Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муллагалеева (Колобкова) Татьяна Валерьевна

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

08.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллагалеев Антон Анварович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Образование
С 01.09.1989 по ?.06.1999
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
МАОУ Школа №10. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2000 по ?.06.2004
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Факультет: Экономики и управления. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Рождение ребёнка
19.08.2010

Дочь: Муллагалеева Софья Антоновна

Отец ребёнка: Муллагалеев Антон Анварович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.09.2018

Сын: Муллагалеев Мирон Антонович

Отец ребёнка: Муллагалеев Антон Анварович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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