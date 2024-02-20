Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Германия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Бэн

Мать ребёнка: Вейдманн (Вейдманн) Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вейдманн (Вейдманн) Виктория

Рождение ребёнка
2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вейдманн (Вейдманн) Виктория

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