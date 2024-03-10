Тимонина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Тимонин Иван

Рождение ребёнка
1949

Сын: Тимонин Ваня

Отец ребёнка: Тимонин Иван

Рождение ребёнка
16.07.1952

Дочь: Конкина Татьяна

Отец ребёнка: Тимонин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Тимонин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимонин Иван

Смерть
Неизвестно
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