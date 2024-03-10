Тимонина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Тимонин Иван
Рождение ребёнка
1949
Сын: Тимонин Ваня
Отец ребёнка: Тимонин Иван
Рождение ребёнка
16.07.1952
Дочь: Конкина Татьяна
Отец ребёнка: Тимонин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Тимонин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимонин Иван
Смерть
Неизвестно