Кравченко Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кравченко Козьма Николаевич
Отец ребёнка: Кравченко Николай Федорович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кравченко Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кравченко Николай Федорович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кравченко Филип Николаевич
Отец ребёнка: Кравченко Николай Федорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кравченко Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Кравченко Николай Федорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кравченко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кравченко Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно