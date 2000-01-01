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Кравченко Василиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кравченко Козьма Николаевич

Отец ребёнка: Кравченко Николай Федорович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кравченко Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кравченко Николай Федорович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кравченко Филип Николаевич

Отец ребёнка: Кравченко Николай Федорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кравченко Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Кравченко Николай Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кравченко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кравченко Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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