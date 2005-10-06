Лукьяненкова Соня Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненкова Соня Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.2005

Отец: Лукьяненков Алексей

Мать: не указана

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