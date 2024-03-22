Бабкин Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения06.03.1887 ст.
Дата смерти15.03.1920
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1887 ст.
Отец: Бабкин Иван Николаевич
Мать: Пелагея Петровна Бабкина
Рождение ребёнка
20.04.1912
Дочь: Второва Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Бабкина Александра Ипполитовна
Рождение ребёнка
02.08.1914
Сын: Бабкин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Бабкина Александра Ипполитовна
Смерть
15.03.1920