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Бабкин Фёдор Иванович

Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

06.03.1887 ст.

Дата смерти

15.03.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1887 ст.

Отец: Бабкин Иван Николаевич

Мать: Пелагея Петровна Бабкина

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.04.1912

Дочь: Второва Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Бабкина Александра Ипполитовна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.08.1914

Сын: Бабкин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Бабкина Александра Ипполитовна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
15.03.1920
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