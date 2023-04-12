Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Мартемьяновна
Отец ребёнка: Мартьян Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мартьян Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Мартемьяновна
Отец ребёнка: Мартьян Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартьян Алексеевич
Смерть
Неизвестно