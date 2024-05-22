Данилова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Осип (Иосиф) Данилович (Александрович)

Рождение ребёнка
04.09.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Осип (Иосиф) Данилович (Александрович)

Москва, город федерального значения Москва
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Смерть
Неизвестно

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