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Криницын Владимир Федорович

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Место рождения

Ак-Тюз, Киргизия

Дата рождения

18.10.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1945 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1963

Отец: Криницын Федор

Мать: Криницына Валентина

Ак-Тюз, Киргизия
Работа или профессия
С 1983 по 1985
ДШБ Кутаиси, Киргизия
Бракосочетание
19.07.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Чебоксары
Рождение ребёнка
22.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чебоксары
Смерть
Неизвестно
Чебоксары
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