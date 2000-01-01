Криницын Владимир Федорович
Место рожденияАк-Тюз, Киргизия
Дата рождения18.10.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1963
Отец: Криницын Федор
Мать: Криницына Валентина
Ак-Тюз, Киргизия
Работа или профессия
С 1983 по 1985
ДШБ Кутаиси, Киргизия
Бракосочетание
19.07.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Чебоксары
Рождение ребёнка
22.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чебоксары
Смерть
Неизвестно
Чебоксары