Боброва Василиса Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Бобров Осип Трофимович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Бобров Осип Трофимович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марья Осиповна
Отец ребёнка: Бобров Осип Трофимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бобров Мартемьян Осипович
Отец ребёнка: Бобров Осип Трофимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталия Осиповна
Отец ребёнка: Бобров Осип Трофимович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Бобров Иван Осипович
Отец ребёнка: Бобров Осип Трофимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бобров Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно