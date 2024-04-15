Боброва Василиса Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Василиса Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Бобров Кузьма Осипович

Отец ребёнка: Бобров Осип Трофимович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бобров Логин Осипович

Отец ребёнка: Бобров Осип Трофимович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марья Осиповна

Отец ребёнка: Бобров Осип Трофимович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Бобров Мартемьян Осипович

Отец ребёнка: Бобров Осип Трофимович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталия Осиповна

Отец ребёнка: Бобров Осип Трофимович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Бобров Иван Осипович

Отец ребёнка: Бобров Осип Трофимович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бобров Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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