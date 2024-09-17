Кавиев Габдулкавий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кавиев Ахияретдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кавиева Бибисания
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кавиев Габельахат
Мать ребёнка: Кавиева Бибисания
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кавиев Габдельманнан
Мать ребёнка: Кавиева Бибисания
Рождение ребёнка
03.02.1919
Дочь: Абдуллина (Кавиева) Разия
Мать ребёнка: Кавиева Бибисания
Рождение ребёнка
17.09.1921
Дочь: Кавиева (Кавиева) Ямига
Мать ребёнка: Кавиева Бибисания
Смерть
Неизвестно