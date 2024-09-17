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Кавиев Габдулкавий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кавиев Ахияретдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кавиева Бибисания

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кавиев Габельахат

Мать ребёнка: Кавиева Бибисания

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кавиев Габдельманнан

Мать ребёнка: Кавиева Бибисания

Рождение ребёнка
03.02.1919

Дочь: Абдуллина (Кавиева) Разия

Мать ребёнка: Кавиева Бибисания

Рождение ребёнка
17.09.1921

Дочь: Кавиева (Кавиева) Ямига

Мать ребёнка: Кавиева Бибисания

Смерть
Неизвестно

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