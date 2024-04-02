Василенко Степан Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Степан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.06.1988

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василенко Максим Максимович

Мать: Мигаль Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
23.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия ?

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия ?

Смерть
30.06.1988
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