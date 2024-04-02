Василенко Степан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия ?
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия ?
Смерть
30.06.1988