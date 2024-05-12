Бодах Юлиус
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1888
Дата смерти15.01.1964
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1888
Отец: Bodach Gottlieb
Мать: Grenke Pauline
Тургайская обл., Кустанайский уезд, Асынкрытовская вол., п. Асынкрытовский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бодах (Китцман) Линда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1916
Мать ребёнка: Бодах (Китцман) Линда
Военная служба
С 10.08.1916
Воинская часть: 2 Кавказская инжин. стр. дружина, служил рядовым участник Первой Мировой войны 1914-1918 гг., ранен в битве под Эрзурумом 10.08.1916, комиссован домой
Смерть
15.01.1964