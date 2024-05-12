Бодах Юлиус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодах Юлиус

Бодах Юлиус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1888

Дата смерти

15.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1888

Отец: Bodach Gottlieb

Мать: Grenke Pauline

Тургайская обл., Кустанайский уезд, Асынкрытовская вол., п. Асынкрытовский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодах Александр Юлисович

Мать ребёнка: Бодах (Китцман) Линда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодах Михаил Юлисович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1916

Сын: Бодах Емельян Юлисович

Мать ребёнка: Бодах (Китцман) Линда

Военная служба
С 10.08.1916
Воинская часть: 2 Кавказская инжин. стр. дружина, служил рядовым участник Первой Мировой войны 1914-1918 гг., ранен в битве под Эрзурумом 10.08.1916, комиссован домой
Смерть
15.01.1964

Мы используем куки для улучшения работы сайта.