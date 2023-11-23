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Иоанн Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Семён Михайлов

Мать: Капитолина Тимофеева

Иоанн Семенович (1765 — ок. 1833) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Семена Михайловича. В школах не обучался. Служил пономарем в том же селе. С 1790 года — священник села Стар... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рождественский Захар Иоаннов

Мать ребёнка: Феодора Леонтьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Иоаннова

Мать ребёнка: Феодора Леонтьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Андрей Иоаннов

Мать ребёнка: Феодора Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Леонтьева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Смирнов Родион Иоаннов

Мать ребёнка: Феодора Леонтьева

Смирнов Родион Иоаннович (1786 — ?) Родился в семье священника села Старой Пыхани Пошехонского уезда Иоанна Семеновича. Священник села Ильинского (под Щетинским) Пошехонского уезда. Жена его Мария Яко... Показать все
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Иоанновна

Мать ребёнка: Феодора Леонтьева

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Торопова Любовь Иоаннова

Мать ребёнка: Феодора Леонтьева

Смерть
1833

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