Иоанн Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Семён Михайлов
Мать: Капитолина Тимофеева
Иоанн Семенович (1765 — ок. 1833) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Семена Михайловича. В школах не обучался. Служил пономарем в том же селе. С 1790 года — священник села Стар... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рождественский Захар Иоаннов
Мать ребёнка: Феодора Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Иоаннова
Мать ребёнка: Феодора Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Феодора Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Леонтьева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Феодора Леонтьева
Смирнов Родион Иоаннович (1786 — ?) Родился в семье священника села Старой Пыхани Пошехонского уезда Иоанна Семеновича. Священник села Ильинского (под Щетинским) Пошехонского уезда. Жена его Мария Яко... Показать все
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Иоанновна
Мать ребёнка: Феодора Леонтьева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Торопова Любовь Иоаннова
Мать ребёнка: Феодора Леонтьева
Смерть
1833