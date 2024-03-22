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Костромина Елена Владимировна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

20.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1970

Отец: Костромин Владимир Григорьевич

Мать: Костромина Валентина Георгиевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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