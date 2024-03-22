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Костромина Елена Владимировна
Костромина Елена Владимировна
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
20.12.1970
Пол
Женский
Отец
Костромин Владимир Григорьевич
1939 г.р.
Мать
Костромина (Токарева) Валентина Георгиевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1970
Отец:
Костромин Владимир Григорьевич
Мать:
Костромина Валентина Георгиевна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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