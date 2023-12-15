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Рылик Василий Феодосьевич

Место рождения

Мижречье, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

11.04.1850

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1850

Отец: Рылик Феодосий Николаевич

Мать: Мария Тимофеевна

Мижречье, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рылик Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рылик) Марьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рылик Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мижречье, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рылик) Софья Васильная

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Рылик Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Рылик Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1916
Мижречье, Пуховичский район, Минская область

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