Рылик Василий Феодосьевич
Место рождения
Дата рождения11.04.1850
Дата смерти1916
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1850
Отец: Рылик Феодосий Николаевич
Мать: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рылик) Марьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рылик) Софья Васильная
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рылик Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1916