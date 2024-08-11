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Маллицкий Александр Капитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

30.12.1875

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1840 г.р.
Около 1854 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Маллицкий Капитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1840

Сын: Маллицкий Николай Александрович

Мать ребёнка: Маллицкая ?

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Маллицкий Гурий Александрович

Мать ребёнка: Маллицкая ?

Смерть
30.12.1875

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