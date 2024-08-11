Маллицкий Александр Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти30.12.1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Маллицкий Капитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1840
Сын: Маллицкий Николай Александрович
Мать ребёнка: Маллицкая ?
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Маллицкий Гурий Александрович
Мать ребёнка: Маллицкая ?
Смерть
30.12.1875