Балтачева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балтачев Руслан Ильдарович
Отец ребёнка: Балтачев Ильдар Исмагильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1984
Сын: Балтачев Василь Ильдарович
Отец ребёнка: Балтачев Ильдар Исмагильевич