Фурлет Сафрон Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурлет Сафрон Корнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фурлет Корней

Мать: Мария

Рождение ребёнка
04.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Бандышовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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