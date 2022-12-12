Фурлет Сафрон Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фурлет Корней
Мать: Мария
Рождение ребёнка
04.08.1939
Бандышовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.08.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно