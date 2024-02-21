Ушакова (Рогова) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Рогова) Вера Григорьевна

Место рождения

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.07.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1959

Отец: Рогов Григорий

Мать: не указана

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1984

Сын: Ушаков Максим Владимирович

Отец ребёнка: Ушаков Владимир Васильевич

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Владимир Васильевич

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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