Ушакова (Рогова) Вера Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.07.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1959
Отец: Рогов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1984
Сын: Ушаков Максим Владимирович
Отец ребёнка: Ушаков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ушаков Владимир Васильевич