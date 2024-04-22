Ефимова (Верстова) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
20.10.1950
Рождение ребёнка
19.01.1952
Дочь: Зинина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Ефимов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
01.02.1954
Сын: Ефимов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Ефимов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
10.05.1959
Сын: Ефимов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ефимов Василий Кузьмич