Ефимова (Верстова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Верстова) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Ямбирно, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верстов Тимофей Игнатович

Мать: Верстова Татьяна Коновна

Ямбирно, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
20.10.1950

Муж: Ефимов Василий Кузьмич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1952

Дочь: Зинина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Ефимов Василий Кузьмич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1954

Сын: Ефимов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Кузьмич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1959

Сын: Ефимов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Кузьмич

Самара, Самара, Самарская область
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