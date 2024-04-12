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Петр Тимофеевич

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
20.02.1854 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.02.1854 Юхновщина Прокопий Федорович Юхновщина отец крестьянин Федор Григорьевич Юхновщина мать жена Евдокия Иерофеевна Юхновщина запасной рядовой Петр Тимофеевич Юхновщин... Показать все
Смерть
Неизвестно
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