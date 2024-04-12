Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834 ст.
Восприемник
20.02.1854 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.02.1854 Юхновщина Прокопий Федорович Юхновщина отец крестьянин Федор Григорьевич Юхновщина мать жена Евдокия Иерофеевна Юхновщина запасной рядовой Петр Тимофеевич Юхновщин... Показать все
Смерть
Неизвестно