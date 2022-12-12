Сыробоярская (Хомякова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1858 ст.
Дата смерти19.04.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1891
Место жительства
По 1891
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
дворянка города Керенска
Рождение ребёнка
08.08.1898
Дочь: Сыробоярская Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Сыробоярский Николай Ильич
Смерть
19.04.1912 ст.
от чахотки