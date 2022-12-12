Сыробоярская (Хомякова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыробоярская (Хомякова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1858 ст.

Дата смерти

19.04.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЮS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1891

Муж: Сыробоярский Николай Ильич

Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
По 1891
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
дворянка города Керенска
Рождение ребёнка
08.08.1898

Дочь: Сыробоярская Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Сыробоярский Николай Ильич

Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
19.04.1912 ст.
Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
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