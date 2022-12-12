Лыков Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1910
Дата смерти28.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1910
Место жительства
С 1931
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1931
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1956
г. Минск, Белорусская ССР
Смерть
28.06.1974
г. Минск, Белорусская ССР