Лыков Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыков Алексей Васильевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

20.09.1910

Дата смерти

28.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1910
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1931
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1931
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1956
г. Минск, Белорусская ССР
Смерть
28.06.1974
г. Минск, Белорусская ССР
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