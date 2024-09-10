Кривошеев Александр Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривошеев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Кузьмина
Рождение ребёнка
14.05.1889
Сын: Кривошеев Иван Александров
Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина
Рождение ребёнка
14.07.1891
Сын: Кривошеев Михаил Александров
Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина
Рождение ребёнка
24.12.1893
Дочь: Кривошеева Мария Александрова
Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина
Рождение ребёнка
04.01.1895
Сын: Кривошеев Василий Александров
Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина
Рождение ребёнка
02.05.1896
Дочь: Кривошеева Александра Александрова
Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина
Смерть
Неизвестно