Кривошеев Александр Иванов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривошеев Александр Иванов

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошеев Иван

Мать: не указана

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
14.05.1889

Сын: Кривошеев Иван Александров

Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1891

Сын: Кривошеев Михаил Александров

Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
24.12.1893

Дочь: Кривошеева Мария Александрова

Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
04.01.1895

Сын: Кривошеев Василий Александров

Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.05.1896

Дочь: Кривошеева Александра Александрова

Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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