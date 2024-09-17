Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: Иван Никитич
Мать: Фотина Ивановна
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 2 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 26 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Христофор Васильевич
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 4 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Тряничев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 106
Смерть
После 1834