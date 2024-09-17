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Василий Иванович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1755 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Жена

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1830 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: Иван Никитич

Мать: Фотина Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 2 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 26 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Христофор Васильевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 4 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Тряничев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 106
Смерть
После 1834

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