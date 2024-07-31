Уколова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уколова) Анна

Отец ребёнка: Уколов Козьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уколов Козьма

Рождение ребёнка
16.04.1827

Дочь: (Уколова) Александра

Отец ребёнка: Уколов Козьма

Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Уколов Антон

Отец ребёнка: Уколов Козьма

Смерть
Неизвестно

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