Уколова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уколова) Анна
Отец ребёнка: Уколов Козьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уколов Козьма
Рождение ребёнка
16.04.1827
Дочь: (Уколова) Александра
Отец ребёнка: Уколов Козьма
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Уколов Антон
Отец ребёнка: Уколов Козьма
Смерть
Неизвестно