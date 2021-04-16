Ермошкевич Василий Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1897
Дата смерти09.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1921
Дочь: Морозова(ермошкевич) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Ермошкевич Зинаида Прокопьевна
С.Васьковичи,Могилёвский район,Могилёвская область,Белоруссия
Смерть
09.12.1975