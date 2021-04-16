Ермошкевич Василий Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермошкевич Василий Ульянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1897

Дата смерти

09.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1921

Дочь: Морозова(ермошкевич) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Ермошкевич Зинаида Прокопьевна

С.Васьковичи,Могилёвский район,Могилёвская область,Белоруссия
Смерть
09.12.1975
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